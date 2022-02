Salento, il sindaco ai cittadini: «La mia storia d'amore è finita, basta pettegolezzi»

Le comari di paese cantate da De Andrè avrebbero riempito Sternatia di pettegolezzi. Per questo il sindaco del comune, Massimo Manera, ha scelto di aprire le porte della sua casa e condividere con la cittadinanza la fine della sua storia d'amore.

«Sono il Vostro Sindaco da molto tempo - ha scritto sulla sua pagina Facebook -, quindi è giusto che sappiate sempre tutto di me. La mia storia d’amore è finita. Non sempre le persone incontrate sono come appaiono. Ne devo prendere atto. Lo scrivo qui per evitare i paesani ed immancabili pettegolezzi. Vi ringrazio e mi scuso».

In poco tempo, la scelta inusuale del primo cittadino di accendere un faro sulla sua vita privata è diventata virale. E a Manera sono arrivati gli abbracci, virtuali, di tantissime persone. Di politici di ieri o di oggi, come l'assessore regionale Sebastiano Leo, Luigino Sergio e Fabrizio Marra, fra chi lo esorta a guardare avanti e chi lo prende bonariamente in giro per sollevargli il morale. Perché alzi pure la mano chi non ha sofferto per amore una volta nella vita: su quel campo minato che sono i sentimenti si è tutti ugualmente fragili, ugualmente umani.

La comunicazione sui social

Ovviamente, pur muovendo solidarietà e vicinanza, la scelta del sindaco porta con sé anche una riflessione su come i modi della comunicazione si siano trasformati grazie ai social e di come una notizia che sino a qualche tempo fa sarebbe rimasta confinata nella sfera strettamente privata oggi possa diventare di dominio pubblico, seppur con l'intento dichiarato di mettere a tacere pettegolezzi e curiosità morbosa.