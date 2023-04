Salento, sequestro record di cocaina, 21 chili nascosti nel garage arrestato

Sequestro record nel Salento: in garage aveva oltre 43 chili di droga, di cui 21 chili di cocaina che se immessa sul mercato avrebbe fruttato milioni di euro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano hanno arrestato un 44enne di Racale, in Salento, in seguito all'intensificarsi dei controlli per l'avvicinarsi del weekend pasquale. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, nel garage dell'uomo sono stati trovati: 21,4 kg di cocaina, 9,1 kg di hashish, 3,1 kg di eroina, 10,6 di marijuana. Arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Lecce, Borgo San Nicola.