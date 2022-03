Scompare dopo aver saltato la scuola: 15enne ritrovata in campagna in stato confusionale e con ferite. È mistero

Non fa ingresso a scuola e dopo alcune ore viene trovata in stato confusionale nelle campagne. Mistero a Maglie, nel Salento, dove questa mattina una ragazzina di 15 anni, che frequenta una delle scuole superiori della città, non ha fatto ingresso a scuola. Ma non si trattava di una normale assenza: la ragazzina, infatti, è stata ritrovata dopo alcune ore nelle campagne alla periferia di Maglie. Aveva dei graffi e qualche livido, appariva confusa.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini per comprendere se la ragazza si sia allontanata da sola o se invece qualcuno l'abbia indotta a non entrare a scuola e ad allontanarsi. I militari hanno ascoltato la ragazzina e nelle prossime ore potrebbero avere il quadro più chiaro su un episodio che ha allarmato la comunità scolastica, i genitori degli altri studenti e l’intera cittadina.

