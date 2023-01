Salento, scontro fra due auto: anziano incastrato fra le lamiere

Un brutto incidente è avvenuto oggi in pieno centro a Tricase, nel Salento. È successo intorno alle 16,30 tra via Caputo e via Armando Diaz. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, una donna di 30 anni di Depressa, frazione di Tricase, alla guida di una Lancia Y è finita sulla fiancata di una Daewoo, a bordo della quale c'era un 85enne del posto.

L'anziano è rimasto incastrato nell'auto, nell'impatto finita contro un palo Enel. Per liberarlo c'è stato bisogno dei vigili del fuoco che hanno tagliato lo sportello per estrarlo dalla vettura. L'85enne è stato accompagnato al vicino ospedale di Tricase dagli uomini del 118. Sul posto carabinieri e Polizia locale.