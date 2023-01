Salento, scomparso 40enne: protezione civile avvia le ricerche

Scomparso da un giorno: protezione civile al lavoro per cercare Damiano Montagna. Il 40enne si è allontanato da casa sua a Scorrano, in provincia di Lecce, e non ha fatto più ritorno. Il salentino si è allontanato a bordo di un'auto di sua proprietà, un Nissan Qashqai di colore nero.



Al momento dell'allontanamento indossava un jeans chiaro, una felpa con cappuccio di colore blu, cappello in lana di colore blu chiaro, giubbotto modello piumino di colore blu chiaro, scarpe grigie scamosciate, capelli sono di colore nero ondulati.

La protezione civile

«I nostri volontari, attivati dal sindaco e di concerto con la locale Stazione dei Carabinieri ed il Comando di Polizia Locale, sono alle prese con le ricerche di un cittadino di Scorrano, Damiano Montagna di anni 40 circa, il quale si è allontanato da casa sua e non ha fatto più ritorno. Chiunque avesse notizie o lo dovesse avvistare, contatti immediatamente il 115 (Vigili del Fuoco) o il 112 (Carabinieri)».