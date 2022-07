Salento, schianto contro un albero: muore ragazzo di 20 anni

Le strade del Salento segnano ancora la vita di un ragazzo. Questa mattina attorno alle 6.30 è moprto nello schianto contro un albero Antonio Stefanelli, 20 anni, di Tuglie. Era alla guida di una Renault Clio quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo in una curva della Collepasso-Tuglie e si è schiantato contro un albero.

Dinamica da accertare

A soccorrerlo il personale del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Al momento sembra non siano coinvolti altri veicoli, ma i carabinieri stanno accertando se questo ragazzo sia stato costretto ad una maniovra di emergenza per evitare un ostacolo, un'animale o un altro veicolo, mentre imboccava la curva dopo un rettilineo.

Tre giorni fa la morte di un 19enne

Appena qualche giorno fa, nella notte fra sabato e domenica, sulla strada per Porto Cesareo, è morto un ragazzo di 19 anni che stava raggiungendo la località marittima in sella al suo 125 ed in compagnia degli amici. Ieri si sono svolti i funerali.