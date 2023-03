Salento, evade dai domiciliari per riconquistare l'amata ma fora una ruota: i carabinieri lo beccano, arrestato

Era evaso dai domiciliari per amore. La fidanzata lo aveva lasciato e lui voleva parlarle occhi negli occhi, dovendo però percorrere almeno 40 chilometri per raggiungerla, nel Salento. Ma sfortunatamente, nel tragitto, una ruota della sua auto si è forata. Ne è scaturito un controllo dei carabinieri che si sono accorti dell'evasione e lo hanno condotto in carcere.

La storia

L'uomo, un leccese di 43 anni, è ora sotto processo davanti al giudice monocratico Roberta Maggio. Lo difende l'avvocato Rita Ciccarese che ha chiesto la messa alla prova, valorizzando proprio la sincerità dell'uomo che anche ai militari dell'Arma non ha nascosto le reali ragioni della sua fuga. Una fuga d'amore sfortunata. Stando alle ricostruzioni, il 43enne si trovava ai domiciliari per spaccio. Nella sua stessa abitazione viveva la compagna che dopo una lite aveva preso l'auto per andare a Minervino, a casa dei genitori.

Lui l'ha inseguita. I carabineri, lo hanno portato in cella, proprio mentre il giudice stava valutando un'istanza di scarcerazione. Adesso si vedrà, se con lavori di pubblica utilita, considerata la follia d'amore e non per altre pericolose ragioni, possa ottenere l'estinzione del reato.