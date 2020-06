Sbarco nella Giornata mondiale del rifugiato: arrivano in 22 sulle coste del Salento. C'è anche una bambina di 11 anni

Sono approdate nella tarda serata di ieri lungo la costa di Santa Maria di Leuca: 22 persone, di cittadinanza irachena e iraniana, sono arrivate nel Salento proprio nella Giornata mondiale del rifugiato.

Accolte dalla Croce Rossa italiana, insieme alle fiamme gialle e ai carabinieri della compagnia di Tricase, alla Capitaneria di porto e ai medici di Usmaf, stanno bene. Fra loro anche una ragazzina di 11 anni, proveniente dall'Iran.



I migranti - arrivati in Italia a bordo di una barca a vela battente bandiera ucraina - dopo una quarantena in una struttura di Santa Cesarea terme, saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. Lo scafista, un uomo georgiano di 38 anni, è stato tratto in arrestato dalla Guardia di finanza.

