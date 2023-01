Salento, sarà demolito il peschereccio "fantasma" incagliato a Torre San Giovanni. Abbattuta anche l'imbarcazione al largo di Torre Veneri

Sarà demolito il peschereccio "fantasma" arenato a Torre San Giovanni. Così come sarà demolito anche l'altro incagliato al largo della costa leccese (il 18 dicembre scorso), a Torre Veneri a ridosso di un'area utilizzata per esercitazioni militari. Sull'imbarcazione che si è arenata a Torre San Giovanni, marina di Ugento, lo scorso 16 dicembre, furono trovati indumenti, contenitori in plastica per acqua potabile e alimenti con etichetta araba, tutti elementi che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare che anche questa imbarcazione sia stata utilizzata per il trasporto di migranti.

Il secondo peschereccio

L'Agenzia delle Dogane procederà alla demolizione anche del peschereccio arenato al largo di Torre Veneri: in base a quanto accertato dalle indagini, il peschereccio era stato utilizzato per trasportare i 580 migranti soccorsi il 20 novembre scorso al largo della costa sud orientale della Sicilia e poi è stato spinto dalle correnti fino in Puglia. Posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria e scongiurato il rischio di inquinamento, l'imbarcazione sarà demolita dall'Agenzia delle Dogane.