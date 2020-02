Notte di fuoco nel Salento: in fiamme un'auto e il furgone di un'impresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una notte di fuoco nel Salento . Due roghi hanno infatti distrutto un'auto e un furgone rispettivamente a Monteroni e a Gallipoli.Erano circa le 3, infatti, quando nel comune del nord Salento ha preso guoco un'auto, precisamente una Volvo C70, di proprietà di uomo titolare di un bar di Monteroni. Il veicolo è stato parzialmente distrutto dalle fiamme, che hanno danneggiato anche una Renault Megane parcheggiata vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale insieme ai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Lecce che ora indagano sull'accaduto per comprendere se l'origine del rogo sia stato dolosa oppure no. L'area è coperta dalle telecamere di videosorveglianza: si provvederà quindi ad acquisire le immagini per ricostruire l'accaduto. Gallipoli , in fiamme il furgone di una ditta edile, parcheggiato in via Lecce. Ancora ignote le origine del rogo. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco di Gallipoli, intervenuti insieme ai militari dell'Arma, che ora cercheranno di ricostruire l'accaduto. Non è escluso il dolo.