Salento, scoppia la rissa tra ragazzi: quattro feriti da accoltellamenti, uno è grave

Quattro ragazzi trasportati in ospedale per ferite da coltello di cui uno in codice rosso: è scoppiata una rissa questa notte attorno alle 2 a Torre dell'Orso con intervento dei Carabinieri della radiomobile di Lecce. Presente anche il personale del 118 per curare sul posto i ragazzi che sono stati trasportati successivamente in ospedale.

In corso le indagini per identificare eventuali altri partecipanti a questa rissa e anche per venire a capo del movente.