Salento, finisce in rissa match di calcio giovanile: intervengono i carabinieri

Match di calcio giovanile finisce in rissa in campo e per dividere le due squadre è necessario l'intervento dei carabinieri. Il brutto episodio si è registrato domenica pomeriggio, 2 giugno, sul terreno di gioco del "Totò Cezzi" di Novoli, durante il secondo tempo della gara under17, tra Polisportiva Galatone e Caivano boys (squadra campana), valida per un torneo nazionale di calcio giovanile, organizzato in Salento dalla società sportiva Paradise, sui campi da calcio di Carmiano, Leverano e appunto Novoli. Tuttavia, a referto, non hanno alcuna responsabilità sui fatti la società organizzatrice e il club che ha concesso l'impianto sportivo.

La partita tra le giovanili del Galatone e del Caivano è stata interrotta dal direttore di gara al minuto 25 del secondo tempo per uno scontro di gioco tra avversari che ha causato un primo parapiglia tra le squadre in campo.

Anche il successivo intervento delle panchine non è bastato a calmare gli animi, tant'è che l'arbitro si è visto costretto ad estrarre il cartellino rosso per alcuni tesserati. Il clima di tensione maturato in campo non ha consentito la ripresa del gioco, anzi è stato richiesto l'intervento dei carabinieri per gestire la situazione dopo la chiusura anticipata del match decretata dal direttore di gara. I militari hanno quindi coordinato e controllato l'uscita dalla struttura dei tesserati delle due società sportive per scongiurare ulteriori strascichi post partita.