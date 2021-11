Salento, rischio desertificazione: «Emergenza da affrontare»

Opere di bonifica, sanatoria dei pozzi artesiani e un ruolo di primo piano per gli agricoltori: queste le linee guida rappresentate da Coldiretti Puglia, Ordine degli Agronomi e il coordinamento leccese della Confederazione italiana degli agricoltori, per guarire il Salento a rischio desertificazione - che è emerso nel recente osservatorio CittàClima di Legambiente -, per il troppo caldo e la poca acqua che gravano su colture e vegetazione.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...