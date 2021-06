Salento, fra i rifiuti un sacco con pistole e lanciarazzi: mistero nelle campagne di Spongano

Si è presentato in caserma, al cospetto dei carabinieri, per segnalare quanto aveva ritrovato poco prima, per caso, in un terreno in apparenza abbandonato e trasformato quasi in una discarica a cielo aperto, a Spongano, nel Salento. Proprio lì, nascosto sotto delle lastre di eternit, c'era un borsone di tela con all'interno armi e munizioni. Sulla scoperta fatta da un pensionato, sono ora in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Nociglia, che cercheranno di chiarire i tanti punti oscuri della misteriosa vicenda.

La segnalazione e il mistero

Dopo la segnalazione dell'uomo, che ha dichiarato che passava di lì per caso, è scattato il sopralluogo dei militari che hanno recuperato e sequestrato il borsone di tela e tutto il suo contenuto. All'interno vi erano: una pistola a tamburo calibro 22 monocolpo, una lanciarazzi dello stesso calibro ma senza matricola, una pistola calibro 9 di fabbricazione svedese. Nessuna di queste è risultata censita. E ancora, sempre nel borsone vi erano: due fondine in pelle, 88 munizioni calibro 22, altre 64 calibro 22 a salve e 12 calibro 22 a salve già esplose. Il materiale è stato posto sotto sequestro e a breve saranno effettuate tutte le verifiche del caso, anche per cercare di risalire alla sua origine.