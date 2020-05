Salento, restano 54 i casi di Covid: aumentano i comuni senza virus, Lecce a quota 12

Ultimo aggiornamento: 14:40

Sono sempre meno numerosi i casi di Covid 19 attualmente positivi nel Salento . Secondo il nuovo report della Asl di Lecce , infatti, sono scesi a 54.In particolare, Lecce scende ancora e oggi registra solocasi contro i 76 di inizio pandemia. Copertino , che ne aveva 46, scende a 2, Galatina passata da 24 a 2, mentre Monteroni passa da 16 a 0 casi. Zeo casi anche ad Aradeo, primo focolaio in provincia di Lecce. Così come si registrano 0 casi nella Rsa La Fontanella di Soleto , partita da un focolaio di 88 positivi (21 dei quali deceduti).Salgono infatti ai comuni dove ad oggi si registrano zero infezioni. Un dato quasi raddoppiato rispetto ai 18 del 3 maggio. In altri venti c'è solo un caso.