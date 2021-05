Effetto vaccini sul Salento: crollano ricoveri e contagi. La mappa, comune per comune

Sono 2.238 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi. Lo conferma il report settimanale a cura dell'Unità di Epidemiologia e Statistica della Asl salentina, diretto dal dottor Fabrizio Quarta. Il report evidenzia la distribuzione dei casi comune per comune, il numero dei degenti, dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l'incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I vaccini

Registra anche il numero dei vaccinati, distribuiti in base al comune di residenza e per fasce di età:

389.059 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 256.856 prime dosi, 125.776 seconde dosi e 6.427 monodose. L'elevata performance nella somministrazione di vaccini ha permesso di notare un drastico calo non solo dei contagi, ma anche dei ricoveri.

Non solo. Il dossier si arricchisce ogni settimana di nuovi dati, come quello relativo ai luoghi di esposizione al contagio: il grafico messo a punto dalla squadra di Quarta evidenzia come la maggior parte delle infezioni, sin dall'inizio della pandemia, si sia verificata in casa.

Il documento completo: Report_21.05.2021_21145558.pdf