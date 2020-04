Salento, 34 i comuni dove il virus non è mai arrivato. Calano i casi nei primi focolai: crollo a Lecce e Copertino. E in tanti tornano a “covid zero”

Ultimo aggiornamento: 18:02

All'interno dell'emergenza covid-19 che riguarda l'intero territorio esiste un'area intera del Salento in cui il virus per ora non ha mai fatto capolino: si tratta della zona più centrale della provincia, dove un apio gruppo di piccoli centri (34) è rimasto sinora "immune" al contagio.La mappa contenuta nel report della Asl di Lecce, che ha pubblicato oggi il report delle ultime due settimane contiene una serie di novità importanti, tra queste lo spegnimento dei primi focolai locali, come Aradeo , dove si registrò il paziente numero uno nel Salento, che passa da 3 casi a 1 e la vicina Galatina da 23 a 10, Galatone , che da 3 oggi torna a zero, bianca sulla mappa dei comuni dove oggi il virus è assente.Ma il calo, nettissimo, c'è stato anche a Copertino , tra i comuni più colpiti dalla pandemia nel Salento, oggi passata da 46 a 11 casi, Carmiano da 14 a 3, Nardò che passa da 14 a 3 e Leverano da 14 a 4.Calo netto dei positivi anche nel capoluogo: a Lecce infatti i casi passano da 71 a 41.Notizie in qualche modo confortanti anche per la Rsa La Fontanella di Soleto, dove il contagio - al netto dei numerosi decessi tra gli ospiti, su cui ora indaga la Procura - è passato da 89 a 26 casi. Tra questi 9 hanno riguardato il personale in servizio.A Galatone, il sindaco ha comunicato la fine dell'incubo ai concittadini sulla pagina Fcebook del Comune.