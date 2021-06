Salento, oltre 30mila euro di Reddito di cittadinanza senza averne diritto: denunciati 9 migranti. Un arresto per droga a Galatina

Nove migranti, provenienti da Nigeria, Senegal, Costa d'Avorio e Pakistan, hanno percepito illegittimamente 30.570 euro di Reddito di Cittadinanza pur non avendone diritto. Hanno infatti dichiarato falsamente di risiedere in Italia da più di 10 anni. A scoprirli, i militari del Nor della Compagnia di Lecce, insieme ai carabinieri di Monteroni e Surbo e al Nucleo Ispettorato del Lavoro. Sono stati tutti denunciati.

A Galatina, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce. Il 45enne è accusato di estorsione ai danni della madre, ma quando i militari hanno bussato alla sua porta per notificargli il provvedimento del giudice, lo hanno pizzicato a spacciare droga. In casa, infatti, conservava 3,4 grammi di eroina, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 45enne, dunque, è stato accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce.