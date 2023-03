Il rapper GionnyScandal nel Salento, riabbraccia la madre dopo trent’anni

Ha riabbracciato la madre dopo trent’anni, ritrovandola nel Salento. È la favola a lieto fine di GionnyScandal, cantante rap hiphop che, accompagnato da Veronica Ruggeri delle Iene, ha potuto riabbracciare Rita, che insieme all’ex marito Antonio, fu costretta a darlo in adozione. Gionata Ruggeri questo il vero nome dell’artista, aveva contattato la redazione del programma Mediaset proprio per avere informazioni sui suoi veri genitori.

L'adozione

Cresciuto in Lombardia da genitori adottivi, Gionny ha avuto un’infanzia difficile con la scomparsa prematura prima della madre e poi del padre: a tirarlo su la nonna al quale l’artista si era legato tanto e con la quale condivideva le giornate. Sempre però con tante domande rimaste senza risposta sui suoi genitori biologici tanto da trasformare questo dolore in veri e propri successi musicali, diventando un producer e un cantante apprezzato dalle nuove generazioni. L’assillo è diventato impellente soprattutto dopo la morte dell’unica persona che lo aveva allevato, cioè la nonna: così Gionata chiede in giro, fa appelli sui social per capire se ci sono parenti che possano aiutarlo, ma nulla.

L'aiuto delle Iene



Con le Iene allora decide di provare ad andare nei luoghi della sua infanzia, cioè a Pisticci in Basilicata: la ricerca, partita dal comune, gli rivela di avere anche il cognome del padre naturale, cioè Di Dio segno che i genitori non l’avevano abbandonato, anzi lo avevano riconosciuto ma dopo un po’, erano stati costretti a darlo in adozione.

Grazie al passaparola, il cantante, quasi per caso, si imbatte nel padre che non crede alle proprie orecchie: Antonio di Dio si commuove davanti alle telecamere quasi non credendo ai propri occhi e promettendo di non lasciarlo più.

La tappa successiva è Lecce, dove grazie ad alcune informazioni, l’inviata delle Iene riesce a ritrovare l’abitazione di mamma Rita. Avvisata per telefono, la donna si è preparata ad accoglierlo con la classica moka sul tavolo. Il ragazzo per conto suo si è presentato con una guantiera di paste. L’emozione per l’incontro però ha superato tutte le formalità per madre e figlio, accomunati anche dalla passione per i tatuaggi.