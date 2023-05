Salento, rapinatore solitario irrompe nel market e minaccia la cassiera con una pistola

Rapinatore solitario irrompe nel supermercato e si fa consegnare l'incasso sotto la minaccia di un'arma. È accaduto intorno alle 18 di oggi a Presicce-Acquarica, in località Presicce, nel Salento.

L'obiettivo

Il malvivente ha preso di mira il supermercato “DiMeglio”, situato su via I Maggio. Stando alle testimonianze dei presenti, aveva il volto coperto da una mascherina, era vestito di nero e indossava un cappello. È entrato nel negozio armato di pistola. Si è avvicinato alla cassiera e le ha intimato di consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa, per poi darsi alla fuga. Non è ancora chiaro se fuori, ad attenderlo, ci fosse un complice.

Sul posto, allertati dal personale del supermercato, sono giunti i carabinieri, che si sono subito messi sulle tracce del malvivente. Potrebbero rivelarsi utili alle indagini le registrazioni delle telecamere installate nelle vicinanze.