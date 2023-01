Salento, rapinatore incappucciato entra in tabaccheria: bottino da 700 euro

Ha agito da solo, con il volto coperto e incappucciato: ha strattonato il proprietario di una tabaccheria e si è fatto consegnare i contanti presenti nel registratore di cassa. Poi si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

La rapina nella serata di ieri in una rivendita di tabacchi a Lucugnano (Tricase). Attorno alle 19, nell’attività di via Garibaldi un uomo con il volto coperto ed incappucciato, ha fatto irruzione minacciando e strattonando il titolare. Poi si è fatto consegnare l’incasso che ammontava a circa 700 euro in contanti.

Al vaglio i filmati

Nessun testimone ha assistito all’episodio: in tabaccheria al momento della rapina non erano presenti clienti. Dopo aver intascato i soldi il rapinatore si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tricase. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore non era armato. Per identificare il rapinatore potrebbero essere determinanti i filmati delle videocamere di sorveglianza che ora sono al vaglio dei militari.