«Non sporcate»: Helen Mirren contro gli sporcaccioni nel Salento

«Se il Salento vuoi amare, raccogli invece di sporcare». Uno scatto accanto a questo cartello ritrae l'attrice premio Oscar Helen Mirren accanto a un muretto a secco nelle campagne della sua Tiggiano. Ma non si tratta di un tratto di campagna qualunque: proprio davanti a quel muretto la Mirren appena qualche giorno fa si era fatta fotografare in tuta da ginnastica, intenta a raccogliere cartacce e bottiglie di plastica abbandonate dai soliti incivili ai margini della carreggiata.

E in quel luogo, diventato un po' il simbolo della difesa dell'ambiente contro gli sporcaccioni, ora è comparso quel cartello che invita a ripulire e non invece a sporcare. Una scritta che non è sfuggita alla Mirren, che ha apprezzato e quindi ha postato sul proprio profilo Instagram ben due foto. «Grazie mille - scrive - a chiunque abbia scritto questo messaggio, posizionandolo nel punto esatto dove io e mia sorella abbiamo scattato una foto dopo aver raccolto tutta l'immondizia. Lo slogan è brillante». Poi l'accorato appello a chi può fare qualcosa per cambiare la mentalità: «I politici prendano nota e lo usino. Rendiamo il Salento bello come sa essere, specialmente adesso che sta già soffrendo a causa della Xylella».

Un altro spot, dunque, per il Salento e per le sue bellezze da una grande attrice - cittadina onoraria di Tiggiano insieme con il marito Taylor Hackford - che da quando ha scelto il Tacco d'Italia per trascorrere una parte della sua vita, non ha mai smesso di decantarne le bellezze né di difenderlo da chi lo deturpa.

Una volta trasferitasi , a Tiggiano, dove ha acquistato e ristrutturato un'antica masseria insieme al marito, l'attrice oltre a tessere le innumerevoli lodi del territorio che l'ha accolta e la sente ormai come una di casa, si era più volte lamentata dello stato in cui versano strade e campagne. A svelare un suo particolare cruccio era stato alcuni mesi fa il regista Edoardo Winspeare che la chiamò come testimonial in una campagna di sensibilizzazione ambientale promossa dalla Banca Popolare Pugliese. Il regista velò che durante una cena, l'attrice e il marito gli avevano confessato il loro rammarico per la sporcizia abbandonata sul ciglio delle strade. Ma al posto di lamentarsi e basta, ecco che la Mirren non perde occasione per scendere in campo, darsi da fare in prima persona e incitare i salentini a seguire il suo esempio.

