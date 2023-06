Salento, contro la prostituzione arriva il divieto di chiedere informazioni: l'ordinanza

Chi non conosce Bocca di Rosa alzi la mano. Ed è un po' pensando alla celeberrima canzone di Fabrizio De Andrè che, a Sannicola, piccolo comune vicino a Gallipoli, nel Salento, il sindaco Graziano Scorrano ha riproposto l'ordinanza contro la prostituzione per impedire che il mercanteggiare notturno delle Bocca di Rosa locali disturbi la quiete e crei allarme nei cittadini. Già da nove anni – sedeva sulla poltrona di primo cittadino Cosimo Piccione - il provvedimento arriva puntuale, alla vigilia dell'estate, dettando regole ferree cui attenersi sul territorio comunale. Regole tanto più rigide visto che ad agosto - si sa - “amore mio non ti conosco” e via di licenze e scappatelle da costa a costa.

L'ordinanza

I bollenti spiriti di turisti e paesani, tuttavia, si traducono in comportamenti «incontestabilmente offensivi» - scrive il primo cittadino - di molteplici interessi della collettività.

E giù l'elenco: «La morale pubblica, il comune sentimento del pudore, la convivenza civile, la sanità, la mobilità» e via così per un lungo paragrafo dell'ordinanza numero 80, che resterà valida fino al 31 dicembre di quest'anno a tutela di chi abita proprio vicino alle strade della perdizione ed è costretto a sopportare «il rumoroso vociare nelle ore notturne, la contrattazione a voce alta delle prestazioni, i reiterati alterchi che degenerano in risse, l'intralcio a un deflusso sicuro della circolazione automobilistica».

Insomma, dalle parti di Sannicola – complice forse la benefica aria di mare che giunge dallo Jonio - il via vai voglioso sarebbe degno di far concorrenza a quello del quartiere a luci rosse di Amsterdam o di Las Vegas. E ce n'è abbastanza per ingenerare «allarme sociale - specifica il sindaco - tanto più che le prostitute occupano forzatamente strade e marciapiedi» di zone vicine all'abitato, «pregiudicando sensibilmente le condizioni di vita dei cittadini». Sfacciatamente, le suddette «offrono prestazioni sessuali ai passanti, generano grida e schiamazzi» e la loro presenza è causa anche «di frenate e accelerate improvvise delle auto dei clienti».

Che cosa, dunque, sarà vietato fare a Sannicola?

Sarà vietato «porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento». Dunque no abbigliamento succinto o, peggio, nudità e atteggiamenti allusivi di promessa. Ma sarà vietato anche chiedere informazioni a «soggetti che pongano in essere simili comportamenti» e, alla guida dei veicoli, «eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale». Insomma, cari spiriti bollenti, occhio a perdervi dalle parti di Sannicola: chiedere una informazione potrebbe costarvi dai 42 ai 173 euro. E se a trovare il verbale nella cassetta della posta fosse la o il consorte, la multa sarà l'ultimo dei vostri problemi.