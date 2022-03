Salento, apre un salone di bellezza per bambine dai 4 agli 11 anni

Si trova a Nardò, nel Salento, il primo Beauty Baby aperto in Puglia. Si tratta di un vero e proprio salone di bellezza dedicato alle più piccole. L’offerta è varia: manicure, pedicure, massaggi viso e corpo, maschere di bellezza profumate al cioccolato, all’ananas, allo yogurt in base alla stagione. I trattamenti vanno da una semplice limata di unghie e passata di smalto alla festa di compleanno a tema bellezza.

La titolare

«L’idea è nata lavorando nel centro di ricostruzione unghie di mia madre vedendo le bimbe delle clienti estasiate da glitter e smalti - ci spiega la titolate Tatiana Caputo, 33 anni di Nardò – In un mondo dominato dai social, l’autostima è sempre in calo, anche e soprattutto nelle giovanissime. Vorrebbero essere alte, magre e perfette come le icone che vedono attraverso lo smartphone ma la verità è che sono tutte belle se imparano ad amarsi e a prendersi cura di sé stesse».

Il centro, aperto tre anni fa ma bloccato dalle chiusure legate alla pandemia, ha ripreso la sua attività da poco: «Abbiamo in programma di aprire altre tre sedi a Lecce, Porto Cesareo e Gallipoli le ultime due saranno esclusivamente dedicate al beauty baby - afferma la titolare – i genitori hanno reagito positivamente, durante le feste a cui assistono e nelle quali interagiscono, sono emozionati. Spesso le mamme vengono a fare dei percorsi con le figlie. È per loro un momento di condivisione importante».

Il beauty baby di Tatiana, è il primo spazio di questo tipo aperto in Puglia. Un primato che condivide con la madre Ivana Mauro, imprenditrice nel modo dell’estetica che, trent’anni fa, aprì il primo salone di ricostruzione unghie in provincia di Lecce.

La clientela

«Le clienti hanno da 4 a 13 anni e durante le feste allestiamo un vero e proprio red carpet di moda con abiti di negozi del territorio perché per noi è importante creare rete e fare rete - continua la Caputo – siamo anche attrezzati per il beauty baby wedding e ci spostiamo per offrire i nostri servizi anche in posti diversi dalla nostra sede – e ci tiene a precisare - tutti i prodotti che utilizziamo sono biologici e adatti ai bambini».

È un fatto che beauty baby e beauty party, di tradizione statunitense, dividono da sempre l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari. «Le critiche le mettiamo sempre in conto e se sono costruttive fanno anche bene – conclude Tatiana - il nostro intento è benevolo e vorremmo fare di tutto per far passare un messaggio importante cioè che nessuna bambina deve sentirsi brutta, mai e per nessun motivo al mondo».