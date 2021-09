Salento, presunti abusi sessuali su un ragazzino: indagato un prete. La Curia lo sospende

Avrebbe abusato di un ragazzino a casa sua, in un comune del Nord Salento. Per questo un prete è stato indagato, dalla Procura dei Minori e da quella ordinaria, e sospeso in via cautelare dalla Curia, in attesa della conclusione del procedimento penale.

Ancora provvisorie le contestazioni mosse dai magistrati al prelato. Di certo c'è che lavorano insieme, su questo caso difficile, la procuratrice della Procura minorile Simona Filoni e il pm della Procura ordinaria, Luigi Mastroniani. L'episodio sarebbe avvenuto circa due anni fa quando il ragazzino, che oggi ha 15 anni, sarebbe stato costretto ad avere un rapporto sessuale con il prelato. Le confidenze fatte poi dal 15enne ai genitori - il ragazzo viene ora seguito dall'èquipe Abuso e Maltrattamenti dell'Ambito territoriale sociale del suo territorio - avrebbero fatto scattare la denuncia, depositata dal legale della famiglia, l'avvocato Mario Fazzini. Tanto l'adolescente che i genitori sono stati già ascoltati dagli inquirenti e, il minore, anche dal gip Marcello Rizzo nel corso dell'incidente probatorio.

Il sacerdote è difeso dagli avvocati Giulia e Giuseppe Bonsegna.