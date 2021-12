Voglia d'estate nel Salento, arrivano già le prenotazioni

Nel mare di incertezza in cui si naviga in questa fase, meglio guardare alla nuova stagione e assicurarsi un posto al caldo sole del Salento. Se c’è una cosa che la pandemia ha insegnato è che di certo in estate, o comunque con l’aumento delle temperature, il virus rallenta e la socialità è più sicura. Stando all’aperto, al mare, in spiaggia e in ampi spazi i rischi sono minori. E allora meglio pensare già alla vacanza estiva: telefonate,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati