Più corse per gli studenti nel Capo di Leuca attraverso la sinergia tra Scuola, Provincia e Regione. Il potenziamento del trasporto è stato finanziato dalla Regione Puglia attraverso un importo di 170mila euro circa. Il raddoppio delle corse riguarda cinque tratte: Otranto - Uggiano la Chiesa - Minervino; Giuggianello - Sanarica - Botrugno; San Cassiano - Nociglia - Surano - Tricase-Alessano (per quest’ultima è stata chiesta la doppia corsa da 48 chilometri); Santa Maria di Leuca - Gagliano del Capo - Alessano - Tricase - Andrano - Poggiardo (doppia corsa da 28 chilometri); Presicce - Acquarica - Specchia - Montesano salentino - Tricase.

Le prime corse bis sono già state attivate nei giorni scorsi. Altre partiranno già da questa mattina. A distanza di cinque mesi dall’inizio dell’anno scolastico, dunque, sembra essere arrivata la soluzione tanto attesa per migliaia di studenti del basso Salento, penalizzati da un sistema di trasporto pubblico evidentemente carente.

A invocare la soluzione erano stati i genitori

A invocare una soluzione definitiva alle molteplici criticità all’ordine del giorno erano stati i genitori degli studenti. Gli stessi che ora commentano la notizia del raddoppio delle corse con soddisfazione. Sì, ma senza lesinare polemiche: «Finalmente il tanto atteso raddoppio delle corse è arrivato – ha commentato il genitore di una studentessa che frequenta un istituto superiore di Tricase –. Ma è una magra consolazione se si considera che alla fine della scuola mancano poco più di due mesi. Ora speriamo che non ci siano più disagi per nessuno e che a settembre si ricominci nel miglior modo possibile».

Soddisfatta la preside

Soddisfatta del risultato la dirigente scolastica dell’Istituto d’istruzione superiore “Don Tonino Bello”, Annalena Manca: «Lo scorso luglio abbiamo aperto un tavolo di concertazione con il consigliere provinciale Fabio Tarantino, con il sindaco di Poggiardo, Antonio Ciriolo e con il consigliere regionale Donato Metallo. Lo abbiamo fatto per i ragazzi, i quali hanno il diritto a viaggiare in sicurezza e con senza disagi. Alunni e famiglie non pretendono certo il pullman sotto casa – ha spiegato la dirigente – ma chiedono che siano garantiti spostamenti adeguati anche perché spesso i ragazzi sono costretti a presentarsi alle fermate alle 6.30 del mattino per arrivare a scuola alle 8.15. Nel 2023 si parla ormai di treni a levitazione magnetica, alta velocità, mobilità con i droni e qui, invece, nel Capo di Leuca ci sono ancora dei diritti basilari da salvaguardare».

L'impegno del consigliere provinciale

Soddisfatto della sinergia tra istituzioni anche il consigliere provinciale Fabio Tarantino, delegato alla Rete scolastica e al diritto allo studio: «Su istanza della Provincia di Lecce, presentata alla Regione, ci siamo incontrati più volte individuando le carenze e le criticità dei territori, grazie all’impegno del sindaco di Poggiardo Antonio Ciriolo e della dirigente scolastica Annalena Manca. In questa maniera riteniamo di dare una risposta concreta alle richieste dalla popolazione studentesca. La filiera istituzionale ha funzionato, l’istituzione scuola, l’istituzione Provincia e l’istituzione Regione hanno lavorato in sinergia, insieme ai sindaci del territorio, e hanno portato a casa questo risultato andando incontro alle esigenze degli studenti, garantendo il diritto allo studio. È paradossale – ha continuato ancora Tarantino – che studenti che avevano la scuola a due passi da casa avessero difficoltà a raggiungerla con i mezzi di trasporto, scegliendo magari istituti più lontani ma meglio collegati. Questo non deve più accadere».