Salento senza più posti barca. E la Regione chiama Comuni e privati: "Nuovi porti"

«Le infrastrutture per la portualità turistica del Salento sono necessarie a fronte del boom delle richieste, siamo pronti a supportare gli investimenti dei privati il cui interesse è in crescita». Firmato: Regione. Primi segnali dopo un lungo tempo in cui gli enti del territorio - a partire, appunto, da Bari - hanno guardato altrove mettendo in secondo piano le opportunità del turismo nautico. Se è un (vero) cambiamento di rotta lo sapremo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati