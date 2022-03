Salento, pistola puntata per rapinarla degli ori, ma la nonnina reagisce e lo mette in fuga

Suona alla porta di un'anziana per tentare il colpo, ma la nonnina, 79 anni, reagisce e mette in fuga il ladro: è avvenuto nella serata di ieri a Carmiano in piazza Garibaldi.

Erano circa le 20 quando un bandito armato si è presentato alla porta di M.A.B., e dopo aver suonato ha atteso che la donna aprisse per poi puntargli contro una pistola, forse giocattolo.



Alla richiesta di consegnare ori e denaro, la donna ha reagito urlando e scalciando. Il rapinatore, un giovane alto e magro, si è quindi dato alla fuga a bordo del suo motorino privo di targa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carmiano.