Salento, picchiata in casa dal marito davanti ai figli: arrestato per maltrattamenti

Donna picchiata in casa dal marito ieri sera a Squinzano. L’episodio si sarebbe verificato dopo cena. Al culmine di una lite, l’uomo avrebbe aggredito la moglie, procurandole diverse ecchimosi al viso. Il tutto sarebbe avvenuto alla presenza dei figli in casa. La donna però avrebbe poi trovato la forza di chiamare i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto, dopo aver prestato le prime cure alla ferita, hanno quindi allertato i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale di Lecce.

La donna, messa in condizioni di sicurezza, è stata quindi trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove ha trascorso la notte ed è tutt’ora sotto osservazione dei medici del pronto soccorso, per aver rimediato un forte trauma cranico e facciale. In ospedale è quindi scattato il “codice rosso” per tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze. L’uomo rintracciato dai militari è stato arrestato e tradotto nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce.