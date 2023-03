Pescatore sportivo nei guai: supera il limite giornaliero della pesca ai ricci. Multa da 2mila euro. L'uomo è stato beccato dai militari della Capitaneria di Porto di Santa Maria di Leuca, coordinati dal 1° Luogotenente Vito Fersini, nelle acque comprese tra Torre Pali e Pescoluse, nel sud Salento.

Cosa è successo

I militari hanno aspettato il rientro in porto del natante utilizzato come barca appoggio con a bordo il pescatore. Sono quasi 650 gli esemplari, ancora vivi, che sono stati buttati nuovamente in mare. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 2mila euro, oltre al sequestro di tutta l’attrezzatura - bombole e pinne - impiegata per la cattura. Sebbene in questo periodo la pesca di questi molluschi sia consentita, il limite di cattura di ricci di mare è fissato a 50 esemplari per ciascun pescatore sportivo e di 1000 per ciascun pescatore professionista.