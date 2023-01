Salento, perde il controllo dell'auto e si ribalta: incidente sulla litoranea

Perde il controllo dell'auto e si ribalta. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 10,30 sulla litoranea che collega Marina Serra a Tiggiano (nelle vicinanze del " belvedere), dove una 67enne del posto si è cappottata con la sua Fiat Panda dopo una curva.

Tanta paura ma per fortuna è rimasta illesa. La donna è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Subito dopo è stata trasportata dagli uomini del 118 in ospedale per i controlli a seguito dell'incidente. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale