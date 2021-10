Salento, perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: muore 24enne

Con l'auto contro un albero: è morto così, per le ferite riportate nel violento impatto, il 24enne Roberto Cozza, di Spongano, nel Salento. L'incidente, autonomo, è avvenuto questa notte, intorno alle 4. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della sua Ford Focus lungo la provinciale 82, che collega Spongano a Surano, andando a sbattere contro un albero nelle campagne prospicienti la strada.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, due incidenti in poche ore: ferito un centauro 20enne.... LA TRAGEDIA Schianto sulla Gallipoli-Leuca: Elisa muore a 19 anni. Tornava da una...

A dare l'allarme altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono quindi intervenuti i medici del 118, ma ogni tentativo di rianimare il 24enne è risultato vano. Presenti anche i vigili del fuoco di Maglie, che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere e i carabinieri della compagnia di Tricase, che si sono occupati dei rilievi del caso e ora dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente, l'ennesimo, che ha spezzato un'altra giovane vita.