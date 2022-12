Salento, un altro pedone investito da un'auto

Ancora un pedone investito sulle strade del Salento. Un uomo è stato investito da un'auto, ieri mattina intorno alle 12 a Pisignano, frazione di Vernole, mentre era intento ad attraversare la strada in prossimità di piazza Firenze.

Dopo l'impatto con la Peugeot, l'uomo è caduto rovinosamente sull'asfalto. Subito soccorso dai presenti, è stato accompagnato in ospedale da un'ambulanza del 118.

I soccorsi

I sanitari del nosocomio di Gallipoli gli hanno riscontrato numerose fratture agli arti ma le sue condizioni non sono gravi. L'uomo non è in pericolo di vita. Per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Vernole.