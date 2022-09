Salento, parte il countdown per il Natale. E nel parco compaiono albero, palline e ghirlande

Parte il conto alla rovescia per il Natale 2022, il periodo più bello dell’anno, ricco di magia, sorprese e festa. Il countdown ieri pomeriggio in una location, il parco Nelson Mandela di Merine, trasformata in un angolo di colori, fantasia e dalla simpatia di Babbo Natale ancora in pantaloncini e maglietta e albero con palline e ghirlande. La prima edizione di “100 giorni a Natale” è stata organizzata da Aps Joy, in collaborazione con Cafè Déjà Vu, una festa per simboleggiare il passaggio dal periodo estivo a quello invernale.

Allestimenti e scenografie che sono state un mix di entrambe le stagioni e che hanno sbalordito i piccoli presenti con animazione, giochi e le attrazioni del luna park. Tutti hanno potuto poi portare a casa dei bellissimi ricordini realizzati manualmente dai volontari dell’associazione Joy, hanno partecipato alla lotteria dei 100 giorni a Natale e scattato delle foto con Babbo Natale, appena rientrato dalle vacanze. Ma Natale è anche solidarietà, l’evento infatti è stata occasione per sostenere la raccolta fondi a favore di Cuore Amico.