Salento, non ci sono più posti barca a Otranto e San Foca

Pochi e - a volte - messi male. Il Salento arranca ancora nell’offerta dei posti barca. L’appeal del territorio mal si concilia con la disponibilità delle strutture portuali, incapaci di reggere l’urto delle richieste.

Otranto è al completo, così come San Foca tanto per fare degli esempi, mentre in altre località ancora non si è riusciti a completare gli iter burocratici per la gestione moderna e attrattiva del porto.

...

