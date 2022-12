Salento, un operaio cade da una scala durante l'installazione di un ripetitore: trasportato in ospedale

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi alla periferia di Trepuzzi, dove un giovane operaio, mentre era intento ad installare un ripetitore nei pressi di un’abitazione, è precipitato al suolo da un’altezza di 4 metri.

Il 40enne, salito su una scala autoestensibile per raggiungere il punto d’intervento, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto giù, sbattendo violentemente sul terreno. Il tonfo è stato udito dalla proprietaria dell’abitazione, che uscita all’esterno, ha visto il giovane, cosciente ma immobile per terra, ed ha allertato i soccorsi.

Sul posto i soccorsi

Sul posto in breve sono arrivati i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al ferito hanno disposto il ricovero in codice rosso in ospedale a Lecce. I medici del nosocomio, dopo ulteriori accertamenti al giovane hanno escluse per fortuna lesioni gravi.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl, per gli accertamenti di rito e valutare se la caduta è stata causata da un malfunzionamento della scala o da errore umano.