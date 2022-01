Salento, un operaio cade dall'impalcatura: è in codice rosso al Fazzi

Un operaio caduto da un’impalcatura mentre eseguiva lavori in un edificio, in via Botteghe Nuove, angolo via Roma, a Squinzano, è stato trasportato in codice rosso da in ambulanza del 118 al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per eseguire gli accertamenti necessari e un primo sopralluogo.

DInamiche da accertare

Sembra che l'uomo di 52 anni sia caduto dall’impalcatura da un’altezza di due metri urtando la testa al suolo. L'incidente sarebbe avvenuto a metà mattinata e, come abitualmente in questi casi, lo Spesal dovrà verificare se ci sono irregolarità nel cantiere.