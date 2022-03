Olio senza etichetta: sequestrate quasi tre tonnellate. Destinato sulle tavole salentine: valore da 30mila euro. Multa al titolare dell'azienda

Olio senza tracciabilità: i Nas sequestrano oltre due tonnellate di olio destinate a finire sulle tavole dei salentini per un valore di 30mila euro. I titolari dell'azienda sono stati sanzionati: multa da 5mila euro.

I controlli dei carabinieri del Nas

I Carabinieri del Nas di Lecce, nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica della genuinità dei prodotti e alla repressione delle frodi alimentari potenzialmente nocivi per la salute, hanno svolto in provincia di Lecce un controllo presso un’azienda di deposito e confezionamento di olio.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, uova senza etichette e galline senza documentazione... BARI Puledri "irregolari" pronti per essere macellati: i Nas...

I controlli hanno portato al sequestro di quasi tre tonnellate - 2.760 kg per l'esattezza - di olio per alimentazione prove di tracciabilità: mancava infatti la documentazione attestante l’acquisto, l’origine e provenienza. Il prodotto sottoposto a sequestro era detenuto in silos e contenitori di varia capacità all’interno di un locale sprovvisto di registrazione e per il quale non erano state previste apposite procedure di autocontrollo HACCP.

Il valore della merce in sequestro ammonta a circa 30.000 euro. Contestate sanzioni per 5.500 euro.