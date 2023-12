Salento, auto incendiate: notte di paura e interventi dei Vigili del fuoco

Nella nottata appena trascorsa, le squadre dei Vigili del Fuoco di Lecce della sede centrale e del distaccamento di Veglie sono intervenute in due distinti episodi di incendi riguardanti autovetture.

Il primo evento è avvenuto verso le ore 2, nel comune di Squinzano, precisamente in via Bachelet, dove sono state coinvolte una Renault Megane e una Volkswagen Golfo in un incendio. I Vigili del Fuoco hanno operato per spegnere le fiamme e, attualmente, stanno conducendo approfondite indagini per determinare l'origine e la natura dell'incendio.

Il secondo episodio si è verificato poco dopo, intorno alle 02.50, nel comune di Novoli, in via Umberto I°.

In questa circostanza, gli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno domato l'incendio che interessava la parte anteriore di una Volvo V40. Al momento, stanno procedendo con le indagini al fine di identificare le cause che hanno provocato l'incendio.

Il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco è stato determinante nell'attuare interventi rapidi e efficaci per limitare i danni e garantire la sicurezza della zona interessata.