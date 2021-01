Neve sul castello: l'atmosfera da film fantasy. Innevato anche il Salento, ma è un effetto ottico. Le foto

Neve sul Salento? E' solo un effetto ottico catturato dalla macchinetta fotografica di Alfonso Zuccalà: la cupola moresca di Palazzo Sticchi, a Santa Cesarea Terme, e dietro le vette innevate dell'Albania. «Ore e ore di scorribande per la litoranea salentina - scrive il fotografo -, rimanere a bocca aperta ad ogni tornante, sbarrare gli occhi al culmine di ogni salita, abbandonare l’auto in un fosso e precipitarsi a scattare senza sosta senza pace. Ed eccola la cupola moresca di palazzo Sticchi a Santa Cesarea terme, siamo abituati a vederla immersa nella tempesta di scirocco, o stagliarsi nei tramonti infuocati, ma mai nessuno avrebbe immaginato di ammirarla incastonata tra vette innevate tra le più belle, le vette del massiccio di Maja e Këndrevicës, 2121 metri, in Albania, al di là dell’Adriatico, a 150 chilometri circa dalle nostre coste».

Dove la neve è caduta davvero, ieri, è nella murgia e su Castel del Monte: lo scatto condiviso da Antonella Di Vietri è suggestivo e magico, proprio come le atmosfere che richiama, fra Harry Potter e il Signore degli Anelli. Un luogo avvolto dal mistero che la neve contribuisce a rendere unico.

