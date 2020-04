© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre si moltiplicano le dimissioni dei pazienti Covid dagli ospedali saentin, nel Salento parte da Lizzanello lo screening di massa atraverso i test sierologici. Aspett, che al netto della curva del contagio, aprono lo spiraglio all'uscita dall'emergenza.Dopo oltre un mese dall’inizio dell’emergenza epidemiologica proseguono le guarigioni di alcuni pazienti affetti da Covid-19, dopo un ricovero ospedaliero o dopo un trattamento in un reparto di terapia intensiva. La Asl di Lecce rende noti i numeri delle guarigioni delle ultime due settimane nele varie strutture Covid del territorio salentino.LECCE, 20 PAZIENTI DIMESSI E 4 FUORI DA TERAPIA INTENSIVADal 27 marzo sono stati dimessi dal reparto Malattie Infettive Covid Dea di Lecce 20 pazienti, di cui 11 donne, in buona parte tra i 60 e i 70 anni - ma registriamo tra loro anche 3 pazienti tra i 30 e i 40 anni - e 9 uomini, tra i 50 e i 60 anni, con un paio di pazienti intorno ai 35 anni. A tutti loro è stato consigliato l'isolamento fiduciario in casa, perché possano migliorare le condizioni generali nella fase di convalescenza.Una buona notizia ci giunge dalla Terapia Intensiva Covid Dea da cui sono stati dimessi 4 pazienti in grado di respirare autonomamente.GALATINA: DIMISSIONI E ISOLAMENTO PER 11Sono stati dimessi dal Reparto Malattie Infettive Covid di Galatina 11 pazienti, di cui 8 uomini e 3 donne.Gli uomini hanno prevalentemente un’età intorno ai 60 anni, ma troviamo anche due ottuagenari e un 50enne. Tra le donne, due hanno circa 60 anni e una 35. Dopo le dimissioni anche per loro è previsto un periodo di convalescenza da trascorrere presso il proprio domicilio, con monitoraggio del medico di medicina generale e del Servizio Igiene Pubblica.SAN CESARIO: DIMESSI IN 10 (8 SONO UOMINI)Hanno lasciato il Reparto post Covid di San Cesario , nel periodo di riferimento, 10 pazienti: 8 uomini, per la maggior parte 60enni - ma incontriamo tra loro un 87enne e un 47enne - e 2 donne di 30 e 60 anni. Ricordiamo che a San Cesario sono ricoverati i pazienti Covid che hanno però superato il periodo di acuzie e sono ora in fase di remissione completa.La funzione di struttura post Covid è assunta anche dall’Ospedale di Copertino che dal 30 marzo ha incominciato ad accogliere pazienti con infezione Covid nella fase post acuzie.LIZZANELLO, PARTE IL TEST SIEROLOGICOSono partiti oggi a Lizzanello i test sierologici sulla popolazione: ne ha dato notizia il Comune, che ha annunciato le tappe attraverso cui si procederà allo screening a tappeto della cittadinanza.