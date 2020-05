Salento, nel mare spunta una manta di tre metri - VIDEO

Ultimo aggiornamento: 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvistamento di una manta «gigante» di almeno 3 metri, lunedì scorso nelle acque di Torre San Giovanni, marina di Ugento. Il video è stato postato in diretta su Facebook da un giovane che si trova su una barca da diporto, con alle spalle un mare olio per quant’è piatto. Il ragazzo esibisce con simpatia mista a stupore, la cattura e il rilascio dopo mezz'ora di combattimento, di uno splendido esemplare.Le mante, ovvero razze di grandi dimensioni, si vedono raramente nel Mediterraneo, perché sono pesci tropicali. Quelle che nuotano nel Mediterraneo raggiungono i 3 metri di lunghezza (ma alcuni individui arrivano a 6 e a 900 kg di peso) e sono la sola specie dei mobulidae (Mobula Mobular). Meno grande e meno feroce della manta tropicale, la nostra, detta anche mobula mediterranea, ha la bocca posta più in basso e una coda molto più lunga. Poco si sa di questo lontano parente dello squalo: ha abitudini semi-pelagiche o pelagiche (vive in alto mare) ed è di solito gregaria (in gruppi di 3/5 individui). Le acque di Ugento non sono nuove ad avvistamenti di rilievo riferisce Gianfranco Coppola referente dello "“Sportello dei Diritti” come i continui avvistamenti di delfini e tartarughe che dimostrano la purezza dell’ambiente. Immagini quelle del video, se non inedite, quantomeno rare per i mari nostrani, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”che c’inducono a pensare che poco oltre le rive delle nostre coste nuotino ancora indisturbati animali di notevoli dimensioni, come le mante.