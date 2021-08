Salento, con la moto contro la rotatoria a tutta velocità: grave un 54enne

E' finito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in prognosi riservata, S.M., 54 anni, di Matino: l'uomo in sella alla sua Yamaha R6 si è schiantato su una rotatoria che si trova lungo la strada che collega Cutrofiano a Maglie. Secondo i carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente e incaricati di ricostruire l'accaduto, all'origine dell'impatto l'eccesso di velocità.

Il 54enne, soccorso dai medici del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale del capoluogo del Salento. Si tratta del terzo incidente notturno con ricovero in Rianimazione accaduto negli ultimi giorni nella provincia di Lecce.

