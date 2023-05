Salento, morto Luigi Chiriatti: addio allo storico direttore artistico della Notte della Taranta: domani i funerali

Lutto in Salento, in particolare nella Grecìa Salentina. È scomparso, all'età di 62 anni, Luigi Chiriatti, storico direttore artistico della Notte della Taranta nel 2015. Per decenni si è dedicato all'attività di ricerca nel campo delle tradizioni popolari del Salento.

La storia musicale

Nel 1977 ha inciso con il Canzoniere Grecanico Salentino il disco "Canti di Terra d'Otranto e della Grecia Salentina", ma ha fondato e militato in altri importanti gruppi come il Canzoniere di Terra d'Otranto e Aramirè.

Le sue pubblicazioni

Chiriatti ha fondato una casa editrice dal nome Kurumuny nel 2004 e ha curato e pubblicato vari lavori sul tarantismo, sulla musica e la cultura popolare della sua terra, tra cui "Morso d'amore. Viaggio nel tarantismo salentino" del 1995 e "Terra rossa d'Arneo", del 2017. È stato anche direttore dell'Istituto "Diego Carpitella", fondato nel 1998, attraverso un consorzio dei comuni di Melpignano, Sternatia, Alessano, Cutrofiano e Calimera.

I funerali

La camera ardente sarà allestita a Villa Betania di Tricase e i funerali si terranno domani, venerdì 26 maggio alle 15 presso il Palazzo Marchesale di Melpignano.