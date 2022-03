Salento, morto un cavallo sul set della fiction: il fantino trasportato in ospedale in codice giallo

Un incidente è avvenuto su un set cinematografico a Melpignano, nel Salento. Durante una scena, a causa di un incidente poco chiaro, un cavallo sarebbe morto mentre il fantino ha rimediato un trauma cranico non commotivo, ed è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice giallo.

Le riprese della fiction ambientata nel 1800 erano state anticipate da un casting su appuntamento per serie tv che si sta girando da fine febbraio fino a fine aprile 2022 nella zona di Lecce – Melpignano – Brindisi – Nardò – Altamura. Successivamente le riprese proseguiranno nel Lazio.