Morta l'anziana aggredita dal cane del nipote

Non ce l'ha fatta la 98enne M.P, di Alessano, che giovedì scorso era stata azzannata in casa dal cane di famiglia, un corso. L' anziana a seguito delle profonde ferite riportate in viso e sul corpo, era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Tricase, per poi essere trasferita nel reparto di rianimazione del "Dea Fazzi" di Lecce. Nosocomio in cui nella notte è deceduta.

Le condizioni della donna erano sembrate subito molto gravi, tant'è che anche i soccorritori e i carabinieri intervenuti, per allontanare il cane che si era avventato sulla 98enne, furono costretti a sparare e ferire lievemente l'animale.