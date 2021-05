I carabinieri gli intimano l'alt e lo perquisiscono: nell'auto, nascondeva 155 grammi di cocaina. Arrestato

E' stato convalidato nelle scorse ore l’arresto di Vito Giancane, il 33enne di Monteroni, fermato sabato pomeriggio dai carabinieri, lungo la via che conduce da quest’ultimo comune fino al vicino comune di Carmiano, ed arrestato perché trovato in possesso di alcuni grammi di droga. A stringergli le manette ai polsi, dopo una perquisizione, sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Campi Salentina, che lo controllavano da tempo, conoscevano i suoi spostamenti e sabato, dopo avergli intimato l’alt, lo hanno fatto accostare, scendere dalla sua auto, un’Audi, che hanno perquisito da cima a fondo fino a trovare poi il quantitativo di sostanza stupefacente. Esattamente 155 grammi di cocaina, confezionata in involucri sottovuoto, che gli sono costati l’arresto disposto dal pm di turno, Rosaria Petrarolo. Dopo la convalida, al 33enne sono stati concessi gli arresti domiciliari. Giancane, già noto per piccoli reati, è difeso dall’avvocato Cosimo D’Agostino.