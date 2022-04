Salento, Mira Sorvino in vacanza tra Otranto e Castro

Relax nel Salento per Mira Sorvino. L’attrice lanciata da Woody Allen ne “La Dea dell’Amore” ha deciso di passare le vacanze pasquali in provincia di Lecce. Ieri a Otranto dove è stata avvistata in una farmacia del posto e poi a Castro dove la vincitrice dell’Oscar ha deciso di immortalare la bellezza del porticciolo in un post pubblicato sui social.

Nel suo profilo anche uno scatto in cui degusta con grande avidità un piatto di “sagne torte” preparate in un ristorante del luogo.