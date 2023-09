Salento, minacce di morte anche a una pm della Dda: disposta la scorta

Oltre alla giudice per le indagini preliminari, Maria Francesca Mariano, anche il pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, è stata sottoposta a tutela su decisione della prefettura di Brindisi per aver ricevuto diverse missive contenenti minacce da parte di una persona che risulta coinvolta nel blitz che ha colpito il clan brindisino della Scu Lamendola - Cantanna, di Mesagne.

Le minacce

A quanto risulta si tratta di minacce di morte esplicite e puntualmente firmate.

Sull'episodio indagano i magistrati di Potenza, per competenza funzionale. Le missive sono partite dal carcere e sono state intercettate e sequestrate lo scorso agosto, a pochi giorni dal blitz che risale allo scorso luglio. Più recente invece l'episodio che ha riguardato la giudice Marinano, per cui il Prefetto di Lecce ha pure disposto la scorta.

La solidarietà di Capone

Le due magistrate hanno ricevuto la solidarietà della presidente del consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone: "Coloro che agiscono nelle sacche buie e sporche della nostra società, muovendosi all’interno dei contesti criminali e mafiosi, sappiano che accanto alle magistrate Francesca Mariano e Carmen Ruggiero c’è un esercito della legalità: siamo tutti noi pugliesi per bene, cittadini e istituzioni, e non abbiamo paura

"Mariano e Ruggiero – prosegue Capone – non sono sole. E il coraggio che le guida nelle loro inchieste contro la mafia, che di recente hanno portato a un’ordinanza contro 22 presunti mafiosi, deve guidare il nostro agire quotidiano affinché ogni illegalità in Puglia trovi davanti un muro invalicabile. A entrambe rivolgo il mio più sincero ringraziamento per il loro lavoro che consente a tutti noi tutti di vivere le nostre vite più libere e serene. E sento di poter assicurare loro che la Puglia intera è al loro fianco. Il loro sacrificio di vivere sotto scorta, che comporta di fatto una limitazione alla loro libertà, non sarà vano. E sono certa che i responsabili delle minacce che hanno ricevuto saranno presto assicurati alla giustizia”.